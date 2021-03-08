حبة دواء ثورية تقضي على كورونا في 5 أيام

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت دراسة أمريكية تطوير حبة دواء قادرة على القضاء على فيروس كورونا خلال 5 أيام فقط، وأثبتت فعاليتها في علاج المرضى خلال 5 أيام من التقاطهم العدوى.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن الـ «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن التجارب الأولية أظهرت قدرة الحبة على علاج مصابين ظهرت عليهم أعراض المرض، ما يؤهلها للانضمام إلى مجموعة العلاجات المعروفة حتى الآن، غير أنها ستكون أول مضاد لفايروس كورونا يمكن تناوله عن طريق الفم.

وعلى عكس الأدوية المعتمدة على آلية مهاجمة النتوءات البارزة المميزة لسطح الفايروس المستجد تستهدف الحبة الجزء الذي يساعد الفايروس على نسخ نفسه وتكاثره. وتناول العقار 200 مريض مرتين يوميا، وبفحصهم بعد 5 أيام تبين خلوهم من المرض.