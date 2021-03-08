السعودية.. تطعيم مستمر وعودة تدريجية للحياة الطبيعية

المصدر: دبي - البيان

تبدأ اليوم الحياة بالعودة التدريجية إلى طبيعتها في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد إغلاق استمر فترة بسبب جائحة كورونا وقرار بعدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية، وبموازاة حملة توعية تمنح زخماً لعملية التطعيم ضد الفيروس.

وعلق وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتغريدة على فيديو توعية لأخذ اللقاحات، بالقول: «أمضينا عاماً في الجائحة، وهذه خطتنا نحو الحياة الطبيعية، خذ الخطوة وابدأ رحلتك، فسلامتك هي الأهم، خذ اللقاح».

ووفقاً لقناة «العربية» جاء نشر الفيديو ضمن الحملة الوطنية تحت شعار «خذ الخطوة» لحث أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين على أهمية أخذ لقاح كورونا والتشجيع على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح.

وقررت وزارة الداخلية السعودية عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية القاضية بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم، ومراكز التسوق، ونحوها والصالات والمراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.

واستثنى القرار استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة، ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر، وتقرر بقاء الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند 20 شخصاً.

من جانبها، أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، خطوات تسجيل العمالة المنزلية أو السائق المقيمين في المملكة، لحجز اللقاح، عبر تطبيق «صحتي»، إذ إن أغلبهم لا يعرفون القراءة والكتابة، كما أن بعضهم لا يعرفون أيضاً اللغة العربية.

ويواصل التجمع الصحي الأول في الرياض تقديم لقاح كورونا في المنازل للمسجلين في برنامج الرعاية الصحية المنزلية.

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخراً عن تدشين خدمة التطعيم للمرضى في منازلهم في مناطق المملكة كافة.

عُمان والأردن

وفي سلطنة عُمان، كشف وزير الصحة د. أحمد بن محمد السعيدي أن الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون البالغة 200 ألف جرعة ستصل إلى السلطنة في نهاية يونيو أو بداية يوليو المقبل، كما نقلت عنه وكالة الأنباء العُمانية، داعياً المواطنين والمقيمين والعاملين في القطاع الصحي إلى الإقبال على التطعيم.

وفي الأردن، تلقى الجرعة الأولى من اللقاح 20 ألفاً تقريباً من الرقم الكلي لمتلقي اللقاح أمس، بينما تلقى أكثر من ألفي مواطن أردني الجرعة الثانية، وفقاً لموقع عمون الإخباري.