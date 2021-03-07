على ذمّة مادورو.. لقاح «سبوتنيك V» يعلّمكم اللغة الروسية!

المصدر: كاراكاس – وكالات

مزح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو باللغة الروسية بعد تلقيه اللقاح الروسي «سبوتنيك V» الواقي من فيروس كورونا.

وبعد تلقيه هو وزوجته، السبت، الجرعة الأولى من اللقاح، قال الرئيس الفنزويلي مازحاً إن الخضوع للتطعيم بلقاح «سبوتنيك V» قد «يعلّم» متلقيه اللغة الروسية، ونطق بكلمات عدة باللغة الإسبانية بلكنة وكأنها بالروسية، وفقاً لوكالة «نوفوستي».

ونقل موقع «بوابة الأخبار» عن مادورو قوله بعد الحقنة باللغة الإسبانية: «لا أشعر بشيء».

وأردف متظاهراً بأنه يتحدث بالروسية وهو يتلفظ بعض الكلمات الإسبانية على شكل يجعلها شبيهة بالروسية: «لا بـ إسكالوسكا.. ولا بـ فيبراسكا.. ولست أدري ما الذي يجعلني أتحدث بهذه الطريقة»، مع العلم أن كلمة إسكالوسكا تعني «الحمى» في اللغة الإسبانية، أما فيبراسكا فتعني «الحرارة».

وقالت زوجته سيليا فلوريس «لا نشعر بألم»، فيما علّق مادورو «سيليا شجاعة أكثر مني، أنا تألمت».

وكان مادورو أعلن في الـ 18 من الشهر الماضي بدء حملة التطعيم ضد «كورونا» بلقاح «سبوتنيك V» الروسي. واعتبر في كلمة أمام حشد من أنصاره: «هذا الخميس، 18 فبراير يوم تاريخي، لأن اليوم بدأ تطعيم كل الموظفين الصحيين في البلاد بسبوتنيك V».

وتسلمت فنزويلا الدفعة الأولى من لقاح «سبوتنيك V» يوم 13 فبراير في إطار عقد أبرم بين الطرفين في ديسمبر 2020.

كما أن فنزويلا من الدول التي شاركت في المرحلة الثالثة من الاختبارات السريرية للقاح «سبوتنيك V»، حيث شملت التجارب 2000 شخص.