العالم يسرّع التلقيح ويصل لـ280 مليون جرعة

المصدر: عواصم - وكالات

كشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرغ للأنباء، عن إعطاء 279.9 مليون جرعة من لقاحات فيروس «كورونا» على مستوى العالم حتى الآن. ويقدر معدل التطعيم الأخير بنحو 7.83 ملايين جرعة في اليوم، على أساس البيانات المعلن عنها، وبمتوسط سبعة أيام.

وأظهرت البيانات، إعطاء 22.4 مليون جرعة من اللقاحات في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ متوسط معدل التطعيم في بريطانيا، يقدّر بـ 354 ألفاً و184 جرعة في اليوم الواحد. كما ذكرت البيانات، أنه تم إعطاء 19 مليون جرعة من اللقاح في الهند، وبمتوسط معدل 780 ألفاً و868 جرعة في اليوم.

وتمّ إعطاء 7.08 ملايين جرعة في ألمانيا حتى الآن، فيما يُقدر متوسط معدل التطعيم بـ 234 ألفاً و405 جرعات في اليوم الواحد، فيما أظهرت البيانات إعطاء 5.11 ملايين جرعة من اللقاح في إيطاليا حتى الآن، فيما تشير البيانات إلى أن معدل التطعيم 151ألفاً و395 جرعة لكل يوم.

وفي إسبانيا، تمّ إعطاء 4.47 مليون جرعة من لقاح كورونا حتى الآن، فيما تشير التقديرات إلى أنّ معدل التطعيم في البلاد بلغ 173 ألفاً و188، جرعة من اللقاح في اليوم الواحد. كما أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ، أنّه تمّ حتى الآن في هولندا إعطاء 1.05 مليون جرعة من لقاح فيروس «كورونا»، بمعدل تطعيم يقدر بــ 19 ألفاً و832 جرعة يومياً.

وفي سويسرا تمّ إعطاء 884 ألفاً و905 جرعات من لقاحات «كورونا» حتى الآن. إلى ذلك، توقّع رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا «ستيكو»، زيادة وتيرة حملة التطعيم في البلاد بشكل كبير خلال أبريل المقبل.

وقال توماس ميرتنس لصحيفة «أوغسبورغر ألغماينه» الألمانية، إنه يتفهم حالة الإحباط، لكن المشكلة الرئيسة كانت نقص اللقاحات، مضيفاً أنه يفترض أنه في الربعين الثاني والثالث من العام الجاري، سيكون هناك الكثير من الجرعات المتاحة، التي قد لا تتمكن مراكز اللقاح من مواكبتها.

ورفض ميرتنس الانتقادات التي تشير إلى عدم إتاحة التطعيم في وحدات الرعاية الصحية الأولية، موضحاً أنه يجب تخزين اللقاحات في درجات حرارة منخفضة، بما فيه الكفاية، وتنفيذ العمليات المتبعة بالضبط.