مركز السيطرة على الأمراض بأمريكا يرجئ إصدار التعليمات للمطعمين بشكل كامل

المصدر: دبي - البيان

أشارت كبيرة فريق الاستجابة لـلفيروس التاجي المستجد التابع للرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إن أكثر من نصف الأشخاص في الولايات المتحدة الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر يتم تطعيمهم بشكل جزئي على الأقل ضد وباء كورونا، الأمر الذي يخلق مزيداً من الضغوطات على مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها لإصدار إرشاداتها بشأن ما يمكن للأشخاص القيام به بتلقي بعد التطعيم الكامل.

وفي إحاطة إعلامية يوم الجمعة، أقرت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، بالحاجة الملحة لإصدار مثل تلك التعليمات ووعدت بأن التوجيهات المتعلقة بالمطعمين بشكل كلي ستصدر قريباً، قائلةً: "هذه قضايا معقدة والعلم يتطور بسرعة.. تعمل مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على التأكد من أن الاتصالات التي نصدرها بشأن هذه الإرشادات ونحن نتأكد ونأخذ الوقت الكافي لذلك"، نقلاً عن شبكة "إن بي سي نيوز" الإخبارية.

معدل التطعيمات يتسارع في الولايات المتحدة، فقد تم إعطاء أكثر من مليوني جرعة يوم الخميس، كما وبدأ عدد حالات Covid-19 الجديدة في أن تكون بمعدلات غير مطمئنة وذلك بعد أسابيع من التراجع المطرد، لتحذر والينسكي من أن البيانات الحديثة تظهر أن الحالات تستمر في التراوح بين 60 ألف و70 ألف حالة يومياً، فضلاً عن انخفاض عدد الوفيات المبلغ عنها كل يوم لحوالي 1900 حالة.

قالت والينسكي إن تلك الأرقام "لا تزال مرتفعة للغاية وقد استقرت الآن لأكثر من أسبوع عند المستويات التي شهدناها خلال زيادة أواخر الصيف".

لقد أسهمت المعلومات في إثارة قلق مسؤولي الصحة العامة- خاصة وأن بعض الولايات، بما في ذلك تكساس وميسيسبي- أعلنت أنها ستبدأ في تخفيف القواعد المتعلقة بارتداء أغطية الوجه.

من جهته، قال أنتوني فوسي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن التراجع البطيء في الحالات يشير إلى أن البلاد "معرضة لخطر ارتفاع آخر".