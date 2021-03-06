مدن حول العالم تخفف قيود كوفيد-19 تدريجياً

المصدر: دبي-البيان

ضمن إجراءات تخفيف القيود ضد الفيروس التاجي المستجد في عواصم ومدن العالم، نأخذ جولة سريعة على أبرز آخر الإجراءات المخففة في الآونة الأخيرة، في إشارة إلى أن الفيروس لم ينته لكن الحياة ولكن لابد أن تعود الحياة لطبيعتها تدريجياً.

أنهت نيوزلندا إغلاق أكبر مدنها، وأوضحت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن إن إجراءات البقاء في المنزل التي فرضت على ما يقارب المليوني شخص بمدينة أوكلاند ستنتهي في وقت مبكر من يوم الأحد 7 مارس، مع الاستمرار في تقييد عدد التجمعات العامة إلى 100 شخص. وسبق أن حازت نيوزيلندا على إشادة واسعة النطاق لاستجابتها لفيروس كورونا، حيث سجلت 26 حالة وفاة فقط من بين سكانها البالغ عددهم خمسة ملايين، وذلك بحسب مواقع إخبارية.

في الولايات المتحدة الأمريكية، تتم إعادة فتح دور السينما بمدينة نيويورك لتعود عناوين الأفلام إلى سرادق مانهاتن التي عرضت شاشاتها خلال الأشهر الـ 12 الماضية رسائل مثل "ارتدي القناع" و "سنعود قريباً". اعتباراً من يوم الجمعة، تعمل دور السينما في المدينة بسعة 25%. كما هو الحال في أماكن أخرى، فإن ارتداء القناع إلزامي مع مراعاة التباعد الاجتماعي. وقبل أيام قليلةـ، وفقاُ لـ "واشنطن بوست"، أعلن حاكما تكساس وميسيسيبي أن ولاياتهم ستخفف قيود فيروس كورونا، لتنشر مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بحثاً جديدا يعيد التأكيد على أن القناع يمكن أن يبطئ انتشار الفيروس التاجي وأن زيادة حالات الفيروس والوفيات مرتبطة بالسماح بتناول الطعام في المطاعم.

في ألمانيا، سيتم تخفيف القيود بشكل تدريجي (إعادة الفتح خطوة بخطوة) من يوم الإثنين المقبل، ليتم السماح بالتجمعات الأسرية، بحد أقصى لا يتجاوز الـ5 أشخاص، مع وجود سيناريو "التوقف الطارئ" في حالة ارتفاع الإصابات مرة أخرى.

أما إسرائيل فقد أعلنت عن تخفيف القيود بشكل أكبر بدءاً من الأحد، ليتم السماح لحاملي "الجواز الأخضر" بدخول المقاهي والمطاعم واختيار الجلوس في الداخل أو في الهواء الطلق. أما بالنسبة لرحلات الطيران والمطار، ستسمح إسرائيل لثلاثة آلاف إسرائيلي بدخول البلاد بشكل يومي، حسبما ذكرت صحيفة "جوراليسم بوست". وقال التقرير إن الطلاب بين الصفين السابع والعاشر سيحضرون الفصول فعلياً في مدن خضراء وصفراء وبرتقالية.

حدد "نظام المرور" في البلاد المدن "الخضراء" على أنها تلك التي بها أقل حالات إصابة، في حين أن ثاني أدنى معدلات الإصابة هي "الصفراء"، تليها "البرتقالية" و "الحمراء". كما طلبت إسرائيل من الأشخاص الذين يدخلون المقاهي والمطاعم والفنادق تقديم جواز سفر أخضر، يمكن الحصول عليه من خلال وزارة الصحة لأي شخص أخذ حقنتين من لقاح فيروس كورونا لمدة أسبوع على الأقل.

وأضاف التقرير أن "الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً، والذين لا يُسمح لهم بالتطعيم، لن يتمكنوا من مرافقة والديهم الذين تم تطعيمهم، ولكن يمكن للأشخاص غير المطعمين الجلوس في الخارج فقط (خارج المطاعم وغيرها). ستتم إعادة فتح الفنادق أيضاً مما يتيح لحاملي جواز السفر الأخضر الوصول إلى مجموعة واسعة من الأنشطة.

وعلى خلاف الدول التي تتجه للتخفيف، أعلن رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا تمديد حكومته لحالة الطوارئ في منطقة طوكيو لمدة أسبوعين آخرين لأن أنظمتها الطبية لا تزال متوترة بسبب مرضى كوفيد-19. وفي اجتماع فريق عمل حكومي خاص بفيروس كورونا ليلة الجمعة، قال سوجا إن حالة الطوارئ ستمدد حتى 21 مارس بطوكيو وثلاث محافظات مجاورة، حيث سينتهي الإجراء يوم الأحد. سجلت طوكيو يوم الجمعة 301 حالة جديدة. على الصعيد الوطني، أبلغت اليابان عن أكثر من 436000 حالة وحوالي 8000 حالة وفاة حتى يوم الخميس.