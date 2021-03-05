ألمانيا تتيح بيع فحوص كورونا الذاتية في المتاجر غداً

المصدر: د ب ا

يبدأ غدا السبت بيع مستلزمات فحوص كورونا ذاتيا على نطاق واسع في متاجر التجزئة بألمانيا.

وذكرت شركتا ألدي الشمالية وألدي الجنوبية الشقيقتان أن مستلزمات الاختبار سيتم بيعها من الغد بصورة مباشرة كسلع ترويجية عند خزينة المحل.

غير أن سلسلة ليدل المنافسة ومتاجر ريفي وإيديكا لديها خطط لعمل الشيء ذاته.

وتسعى سلاسل الصيدليات روسمان ودي إم إلى البدء يوم الثلاثاء المقبل في بيع مستلزمات الفحوص.

وتقتصر كمية الفحوص المنتجة في ألمانيا والتي تباع مبدئيا لدى ألدي على عبوة واحدة لكل عميل، وتتكلف العبوة 25 يورو، وبها خمسة فحوص.

وقال مدير محلات ألدي نورد نيكولاس دي لوب لمحطتي "أر تي إل" و"إن تي في" التلفزيونيتين الألمانيتين: "يمكنني أن أؤكد لكم أننا سنبيع هذا بسعر التكلفة وأننا لن نكسب منه شيئا تقريبا".

تشير أفرع متاجر ألدي الشمالية وألدي الجنوبية إلى أنه إذا كان الطلب مرتفعا جدا، فيمكن أن تنفد الكمية المتاحة من هذه السلعة في اليوم الأول للعرض الترويجي.

وقال المتحدث باسم ألدي الجنوبية لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الجمعة أن هذه هي الدفعة الأولى من الفحوص وهناك المزيد منها في الطريق إلى أفرع الشركة.