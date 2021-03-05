مصر تسجل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية مساء أمس الخميس تسجيل 587 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و49 حالة وفاة.

وأفاد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بتعافي 455 شخصا من مرض كوفيد- 19 الذي يسببه الفيروس وخروجهم من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 142 ألفا و610 حالات حتى مساء الخميس، وفقا لبيان الوزارة الذي نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الخميس بلغ 184 ألفا و755 حالة، وارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10871 حالة وفاة.