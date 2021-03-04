سريلانكا تعتمد لقاح سبوتنيك V الروسي

المصدر: كولومبو - وكالات

أعلن القائم بأعمال وزير الصحة في سريلانكا، تشانا جاياسومان، أن سريلانكا وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح الروسي سبوتنيك V.

ونقلت صحيفة «ديلي ميرور» عنه قوله لها: «تم الحصول على الموافقة من قبل لجنة خبراء من الوكالة الوطنية لتنظيم الأدوية».

وبدأت سريلانكا التطعيم ضد فيروس «كورونا»، في 29 يناير، بعد أن أرسلت الهند 500 ألف جرعة من لقاح أكسفورد إلى البلاد.

وبحسب آخر البيانات الصادرة عن وزارة الصحة السريلانكية، فقد تم اكتشاف أكثر من 84.2 ألف حالة إصابة بفيروس «كورونا» في البلاد، وتوفي 484 شخصاً، وتعافى أكثر من 80.4 ألف شخص.

في فبراير الماضي، نشرت المجلة الطبية «ذا لانسيت» للمراجعات من قبل النظراء، تحليلاً من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، وأظهرت فعاليته بدرجة عالية جداً ضد أعراض «كورونا».

وتمت الموافقة على اللقاح بالفعل في أكثر من 42 دولة، إضافة إلى سريلانكا، بما فيها عدد من الدول العربية.