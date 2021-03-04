دولة عربية تقرر إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة للموظفين لاحتواء كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قررت الصومال مساء أمس الأربعاء، "إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة لموظفي الدولة، وخفض الحركة بين العاصمة ومختلف الأقاليم".

وأكد القائم بأعمال وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دوبي، أن الحكومة "قررت إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة لموظفي الدولة، وخفض الحركة بين العاصمة مقديشو ومختلف الأقاليم"، موضحا أن "هذه القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

يذكر أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس داخل الصومال بلغ 7392، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 243 حالةً.