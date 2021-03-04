طبيب مصري شهير يكشف موعد القضاء على كورونا نهائياً

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور المصري الشهير هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن جميع لقاحات فيروس كورونا متشابهة ولها فاعلية عالية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسؤوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن من يقول إن اللقاح الروسي أفضل أو الصيني أفضل، أمر غير صحيح،

ولفت إلى أن اللقاحات ليس لها أعراض جانبية عالية، وهناك أعداد كبيرة حصلت على اللقاح، والشائعات التي تقول إن هناك مشكلات باللقاحات أمر غير صحيح.

وطالب المواطنين بالحصول على لقاح كورونا، لأن الكمامة واللقاحات هما الحل للقضاء على كورونا، مشيرا إلى أنه بنهاية 2021، سيتم القضاء على كورونا نهائيا، ولكن على الجميع الحصول على اللقاح و ارتداء الكمامة.