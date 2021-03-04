بايدن: رفع القيود الوبائية في بعض الولايات يعكس "تفكيراً بدائياً"

المصدر: أ ف ب

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الأربعاء إن قرار سلطات ولايتي تكساس وميسيسيبي التخلي عن تدبير وضع الكمامات يعكس "تفكيرا بدائيا" مؤكداً أن تخفيف القيود بشكل سابق لأوانه يعرض للخطر التقدم الذي أحرزته الولايات المتحدة في المعركة ضد كوفيد-19.

وصرّح للصحافيين في المكتب البيضاوي "آخر ما نحتاج إليه هو تفكير إنسان بدائي، أي أنه في الوقت الحالي كل شيء على ما يرام ، انزعوا الكمامات، انسوا الموضوع". وقال "إنها لا تزال مهمة".

وأعلنت ولاية تكساس الثلاثاء إنهاء وضع الكمامات الإجبارية وإعادة فتح جميع المتاجر بدءاً من الأسبوع المقبل.

واتخذت ولاية ميسيسيبي الإجراء نفسه الأربعاء، وغرّد حاكمها تيت ريفز عبر موقع تويتر: "حان الوقت!".