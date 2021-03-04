حملة فحوصات «كورونا» للعاملين في أسواق عجمان الأسبوع المقبل

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

قررت منطقة عجمان الطبية تنظيم حملة فحوصات فيروس كورونا لجميع العاملين في أسواق عجمان، الأسبوع المقبل وتستهدف إجراء مسح وفحوصات للعاملين في الأسواق العامة، وتشمل كلاً من أسواق، الخضار، اللحوم، الدواجن، الأسماك، والمشاتل، إضافة للعاملين في المسلخ المركزي، وذلك بهدف التأكد من صحة وسلامة كل العمال في المنشآت الغذائية في الإمارة، ويأتي تنظيم الحملة ضمن إجراءات وزارة الصحة للتصدي لانتشار الفيروس وسط العمال وبهدف السيطرة على المرض، ومن أجل صحة وسلامة العمال وحمايتهم من الوباء.

وقال حمد تريم الشامسي، مدير منطقة عجمان الطبية لـ «البيان»: إن الحملة ترمي إلى حماية صحة العاملين في الأسواق وفي مجال بيع المواد الغذائية بهدف محاصرة الوباء واكتشاف الحالات المريضة في وقت مبكر وحماية صحة المتسوقين، لافتاً إلى أنه تم تخصيص فرق طبية تتبع لإدارة الطب الوقائي للعمل في إجراء المسح.

اهتمام

وأكد الشامسي اهتمام وحرص وزارة الصحة ووقاية المجتمع على توفير كل الخدمات العلاجية والفحوصات المجانية للجميع، مشيراً إلى تحديد قاعة «البيت المتوحد» لاستقبال جميع الفئات التي تم تحديدها لإجراء فحوصات أسبوعية واستثناء العمال الذين أخذوا لقاح «كوفيد 19» من الفحوصات الدورية يأتي في إطار وقاية وصحة المجتمع، لافتاً إلى أن الفحوصات مجانية للجميع، ويتم استقبال العمال وبقية أفراد المجتمع الراغبين في إجراء فحص كورونا «PCR» من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الخامسة.