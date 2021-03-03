اتحاد النقل الجوي يعلن عن بدء تجربة "جواز كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن اتحاد النقل الجوي الدولي أنه سيجرب خلال الأسابيع المقبلة تطبيق " لقاح جواز السفر" على متن الخطوط السنغافورية بين سينغافورة ولندن.

ووفق صحيفة الديلي ميل قال نائب رئيس اتحاد النقل الجوي الدولي لشؤون شحن وأمن الركاب نيك كارين، وفق صحيفة سبق أنه سيجري تخزين معلومات مثل نتيجة اختبار كورونا السلبي عبر التطبيق، بالإضافة إلى مرفق لتخزين الأدلة على أن المسافر قد حصل على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد " كوفيد -19".

وتابع كارين: ستبدأ التجربة خلال الأسابيع القليلة المقبلة وذلك على متن الخطوط الجوية السنغافورية بين سنغافورة ولندن.