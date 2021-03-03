إسرائيل تدرس إغلاقا رابعا بعد تسجيل إصابات بـ"طفرة نيويورك"

المصدر: وام

تدرس إسرائيل إغلاقا رابعا قبل الانتخابات المقررة في 23 الشهر الحالي بعد تسجيل إصابات بطفرة نيويورك.

وقال منسق مكافحة فيروس كورونا في إسرائيل بروفيسور نحمان أش اليوم إن "ثمة احتمالا لأن نوصي بفرض إغلاق رابع قبل الانتخابات" التي ستجري في 23 مارس الحالي وذلك وفقا لمستوى انتشار الفيروس.

في غضون ذلك اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم تسجيل 4265 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية نصفهم تقريبا دون سن 19 عاما إثر إجراء 91,122 فحصا وانخفضت نسبة الفحوصات الإيجابية للفيروس إلى 4.8%.