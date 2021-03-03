انفجار قرب مركز فحوصات للكشف عن كورونا في هولندا

المصدر: أ ف ب

أعلنت الشرطة الهولندية أن انفجاراً وقع قرب مركز فحوصات للكشف عن كوفيد-19 في بوفنكاربسل في مقاطعة جنوبي هولندا، مضيفة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات.

وقالت الشرطة في بيان: «وقع انفجار عند الساعة 6.55 قرب مركز فحوصات تابع لهيئة الصحة العامة المحلية في بوفنكاربسل. لقد تحطمت نوافذ ولم يسقط جرحى. والشرطة تحقق في الأمر، وتم إغلاق محيط الموقع».

ونشرت أجهزة نزع الألغام في المكان لتحديد ما إذا كان لا يزال هناك مواد متفجرة بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي «إن أو إس».

وفي يناير الماضي عند دخول حظر تجول حيز التنفيذ ضمن إجراءات مكافحة انتشار كوفيد-19، تم إحراق مركز فحوصات الكشف عن الوباء في قرية أورك في مقاطعة فليفولاند المجاورة. على مدى عدة أيام، شهدت هولندا أعمال شغب كانت الأسوأ التي تحصل في البلاد مُنذ عدة عقود.