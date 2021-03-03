وصول دفعة من لقاح أسترازينيكا إلى تايوان

المصدر: دبي - البيان

وصلت دفعة لقاح "أسترازينيكا" المضاد لكوفيد-19 تايوان اليوم وذلك بحسب ما نشرته وكالة "أسوشيتد برس".

وقد سبق لتايوان توقيع عقود لتأمين 10 ملايين جرعة من لقاح AstraZeneca و5.05 مليون جرعة من لقاح "مودرنا" و4.76 مليون جرعة من اللقاحات عبر COVAX، ليتم اليوم الأربعاء تسليم 117 ألف جرعة للبلاد.

قال وزير الصحة التايواني تشين شيه تشونغ في إفادة صحفية إن العاملين في مجال الرعاية الصحية، خاصة أولئك الذين لديهم اتصال مباشر بحالات فيروس كورونا المستجد (المشتبه بها أو المؤكدة)، سيكونون من أوائل الأشخاص الذين سيحصلون على الجرعات.

الجدير بالذكر أن تايوان لم تعلن بعد عن حملة تطعيم عامة واسعة النطاق.