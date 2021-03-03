نائب برلماني: أوكرانيا تحتاج إلى 200 عام لتطعيم شعبها

المصدر: البيان الإلكتروني

صرح نائب أوكراني بأن تطعيم شعب أوكرانيا ضد فيروس كورونا يحتاج إلى 200 عام إذا استمر بنفس وتيرته الحالية.

وقال النائب عن حزب "التضامن الأوروبي" المعارض أليكسي غورينكو: "فتحت موقع وزارة الصحة، وهناك إحصاءات مفادها أن 3141 شخصا تلقوا الجرعة الأولى حتى 28 فبراير، وهذا يساوي نحو 600 شخص يوميا. وبمثل هذه الوتائر سيتطلب تطعيم الأوكرانيين 200 عام". وفقا لروسيا اليوم.

وتابع: "كنا آخر من بدأ بالتطعيم في أوروبا، وعندما بدأت زيمبابوي بالتطعيم وصلت إلينا هذه الحملة أيضا. والآن لدينا وتائر سنحتاج إلى 200 عام في ظلها".

وأشار إلى أن السلطات الصحية الأوكرانية تعهدت بإجراء 70 ألف اختبار للكشف عن كورونا يوميا، وفي 28 فبراير تم إجراء 23 ألف اختبار فقط.

وتساءل النائب: "لماذا نستمر بعدم إجراء الاختبارات وعدم صناعة اللقاحات ونتخيل أننا سننتصر على كوفيد؟".

يذكر أن أوكرانيا سجلت أكثر من 1.3 مليون إصابة بفيروس كورونا و26212 حالة وفاة.

وكان رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي،قد أكد اليوم الثلاثاء، أن الحكومة ستؤمن عددًا كافيًا من جرعات لقاح "كورونا"، فى سبيل توفيره لجميع الراغبين فى الحصول عليه فى وقت مبكر من هذا العام.

وقال: "إن التطعيم مهم وضروري وآمن تمامًا".. داعيًا الشعب الأوكراني إلى عدم الخوف والقلق من التطعيم وعدم تصديق أكاذيب بعض السياسيين الأوكرانيين، التى تنتشر بشكل أسرع من أى عدوى، وتشكل خطرًا على صحة الجميع، بحسب قوله.

وأشار الرئيس إلى أن لقاح "أكسفورد/أسترازينيكا" قد تمت الموافقة عليه للاستخدام فى عشرات البلدان، ولا سيما فى الدول الأعضاء داخل الاتحاد الأوروبي، وكذلك فى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.