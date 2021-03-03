إصابة مستشار وزيرة الصحة المصرية بفيروس كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مستشار وزيرة الصحة المصرية لشؤون تكنولوجيا المعلومات، المهندس أيسم صلاح، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال صلاح، اليوم، عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، "عايز أشكر كل اللي سأل عليا لإصابتي بكورونا، سواء على الواتساب أو بالتليفون أو على الفيسبوك، ومقدرتش أرد عليه لأني مش قادر أتكلم، الحمد لله، أنا ومراتى والولاد بخير ودعواتكم إن الموضوع يعدي بخير إن شاء الله".

وأضاف: "بحمد ربنا سبحانه وتعالى على ابتلائه وقضائه اللي دايما كله رحمة، ويمكن تكون دي فرصة لأن الكام سنة اللي فاتت كان 95% من وقتي مخصصه للشغل".

وأعرب عن أمله بالشفاء العاجل والعودة إلى خدمة وطنه، مقدماً الشكر لكل زملائه وأصدقائه.