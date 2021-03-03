المصدر: عواصم - وكالات

يشهد العالم معدلات متصاعدة من حيث إعطاء اللقاحات، ما يقرّب الوصول إلى المناعة الجماعية، ولو بشكل متفاوت. ويرى الخبراء أن التوسع في اللقاحات يقرّب تعافي العالم من الجائحة، الذي يتضح يوماً بعد يوم أنه جماعي أيضاً. وعقب أكثر من شهرين على بدء حملة التطعيم ضد كورونا في ألمانيا، تلقى نحو 5% من السكان جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لـ «كورونا».

وأظهرت إحصائية صادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن أكثر من 50 مليون شخص في الولايات المتحدة تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح. وتم إعطاء نحو 76 مليون جرعة بشكل إجمالي حتى الآن.

وتلقى بالفعل أكثر من 25 مليون شخص جرعتين من اللقاحات. وأعلن معهد «روبرت كوخ» الألماني لمكافحة الأمراض أمس، أنه تم إعطاء 6.4 ملايين جرعة من لقاح كورونا حتى الآن، موضحاً أن نحو 4.2 ملايين شخص تلقوا حتى الآن جرعة واحدة، بينما تلقى 2.2 مليون شخص جرعتين. ووصلت 15 ألف جرعة تطعيم إضافية من ألمانيا إلى التشيك المتضررة بقوة من تفشي الفيروس، وذلك بحسب ما أكدته متحدثة باسم الإقليم الإداري للمنطقة التي تقع بها مدينة كارلوفي فاري التشيكية. وأعلنت ولايات سكسونيا وتورينغن وبافاريا الألمانية التبرع المشترك المحدد للنقاط الساخنة التي يزداد بها معدل الإصابة بكورونا في غرب التشيك، والقريبة من الحدود الألمانية.

معدلات متفاوتة

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء أنه جرى إعطاء 21.2 مليون جرعة من اللقاح في المملكة المتحدة حتى الآن، بمعدل تطعيم 391 ألفاً و872 جرعة لكل يوم. ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق المملكة المتحدة ستة أشهر لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

وأظهرت البيانات أنه تم حتى الآن في فرنسا إعطاء 4.56 ملايين جرعة، بمعدل تطعيم 119 ألفاً و193 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 2.3 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين. وتم تطعيم إجمالي 3.83 ملايين شخص باللقاح في أسبانيا، بمعدل التطعيم هو 128 ألف و821 جرعة في اليوم. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.5 عام لتطعيم 75 في المئة من السكان بجرعتين من اللقاح. وهناك 751 ألفاً و9 أشخاص في سويسرا، تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وجرى إعطاء 6.17 ملايين جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن، بمعدل تطعيم 168 ألفاً و324 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.9 عام لتطعيم 75% من السكان بلقاح من جرعتين.

وتم حتى الآن في هولندا إعطاء 968 ألفاً و765 جرعة، معدل تطعيم 27 ألفاً و4 جرعات لكل يوم. ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.6 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.

آلية كوفاكس

وأصبحت كولومبيا الاثنين أول دولة في أمريكا اللاتينية تتلقّى لقاحات عبر آلية كوفاكس التي أنشأتها منظمة الصحّة العالمية لتمكين الدول منخفضة الدخل من مجاراة الدول الغنية في السباق غير المتكافئ بين الطرفين للحصول على لقاحات لمكافحة الجائحة. والشحنة التي تلقّتها بوغوتا الاثنين تشمل 117 ألف جرعة من لقاح فايزر - بايونتيك.