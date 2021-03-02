السعودية: إغلاق 188 مسجداً بسبب كورونا خلال 23 يوماً

المصدر: دب أ

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإشاد السعودية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد المساجد التي تم إغلاقها في المملكة خلال 23 يوماً الماضية إلى 188 مسجداً بعد إصابة عدد من المصلين فيها بفيروس كورونا.

واعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان لها اليوم الثلاثاء انها" قامت خلال الـ 24 ساعة الماضية بإغلاق 6 مساجد مؤقتاً في 4 مناطق بعد ثبوت 12 حالة كورونا بين صفوف المصلين".

وأوضحت الوزارة أن مجموع ما تم إغلاقه خلال 23 يوماً وصل إلى 188 مسجداً تم فتح 170 منها بعد الانتهاء من التعقيم وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة مرتادي بيوت الله.