«فخر الوطن» يكرّم حمدة الحمادي لجهودها في مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

كرم مكتب فخر الوطن أخصائية الرعاية الصحية حمدة الحمادي التي تعمل في خدمة إسعاف دبي لجهودها الكبيرة في مواجهة جائحة (كوفيد 19) ولقضاء ساعات طويلة وهي تساعد الآخرين، غير عابئة بأخطار التعرض للفيروس.

وأشار مكتب فخر الوطن إلى أنه على مدار عام كامل، قدم أبطال خط الدفاع الأول أمثلة كثيرة رسمت الخطوط العريضة والواضحة في كيفية التكاتف وتجاوز أقصى الحدود في سبيل حماية الغير وتغليب مصلحة المجتمع والإنسانية على المخاوف الفردية.

ولا تعد تجربة حمدة الحمادي استثناء عن هذه الأمثلة العظيمة، فلقد لبت نداء الواجب؛ وانخرطت في المعركة ضد جائحة (كوفيد 19) متسلحة بخبرتها الطويلة مسعفة اعتادت مد يد العون والمساعدة للآخرين، فكانت أحد الجنود الذين دافعوا عن شعب دولة الإمارات في هذه الفترة العصيبة، وكرمها مكتب فخر الوطن على جهدها الكبير وعملها المضني في فترة الجائحة.

وأوضح أن حمدة، البالغة 31 عاماً، والتي تعد أول مسعفة إماراتية تعمل في مجال خدمات الإسعافات الجوية بمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، اعتادت مواجهة حالات الطوارئ الطبية التي تقف فيها على الحافة الفاصلة بين الحياة والموت. وعندما وصل فيروس (كوفيد 19) إلى الإمارات، وجدت نفسها على موعد جديد مع التحدي.

وأضاف: كانت حمدة مسؤولة عن الاستجابة لجميع مكالمات الطوارئ بغض النظر عن كون المتصلين مصابين بـ (كوفيد 19) أم لا.

وحول هذه الفترة الصعبة تقول حمدة الحمادي: «عشنا حيرة كبيرة فقد تضاربت مشاعرنا بين رغبتنا الشديدة في مساعدة الآخرين في هذه الأوقات الاستثنائية، وخوفنا من إلحاق الضرر بعائلاتنا».