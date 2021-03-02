7956 جرعة لقاح «كورونا» خلال 24 ساعة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عن تقديم 7956 جرعة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها 6.028.417 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 60.95 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك، تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح كوفيد 19، وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة، الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات، والسيطرة على فيروس «كوفيد 19».

فحوصات

إلى ذلك، وتماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة، بهدف الاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بـ«كورونا».. أعلنت عن إجراء 175,033 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، في الكشف عن 2,526 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 394,050 حالة. ‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة 17 حالة مصابة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,238 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1107 حالات جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 382332 حالة.