«داماك» تختتم حملة تطعيم موظفيها ضد «كوفيد19»

المصدر: (دبي - البيان)

اختتمت شركة داماك العقارية حملتها الخاصة لتطعيم موظفيها ضد فيروس (كوفيد19) بنجاح، حيث تلقى موظفو الشركة برفقة أزواجهم وزوجاتهم الجرعة الثانية من لقاح سينوفارم، وذلك في مقر الشركة في برج «داماك إكزكتيف هايتس».

وتعليقاً على نجاح هذه الحملة، قال نايل ماكلوغلين، نائب رئيس أول في شركة داماك العقارية: «من خلال حملة التطعيم هذه، تقدم داماك نموذجاً يحتذى به عن الالتزام بالمسؤولية المجتمعية للشركة. بهذه المناسبة، أود أن أتوجه بجزيل الشكر إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تقديراً للجهود الاستثنائية التي بذلتها والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها في هذا الجانب، لتضع دولة الإمارات في مصاف الدول الرائدة عالمياً في تنظيم حملات التطعيم».

من جانبه، قال جان فيفر، نائب الرئيس الأول في قسم الضيافة لدى شركة داماك: «ممتن للغاية لما قدمته داماك من تسهيلات ساهمت في توفير اللقاح لكافة الموظفين، لاسيما العاملين في قطاع الضيافة، الذين يتعاملون بشكل مباشر مع العملاء خلال هذه الأوقات الاستثنائية».