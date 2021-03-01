اللقاحات تشعل الضوء في نفق «كورونا»

المصدر: دبي - البيان- عواصم - وكالات

يرى الطبيب أيغور شاهين الذي يقف وراء ابتكار لقاح فايزر/‏‏‏‏بيونتيك، الضوء في نهاية نفق وباء كورونا، فيما توسّعت حملات التطعيم في العديد من دول العالم.

شاهين (55 عاماً)، مؤسس شركة «بيونتيك» برفقة زوجته أوزليم توريسي، الشريك الأساسي لشركة «فايزر» الأمريكية، يقول في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، إنه «بعد التطعيم باللقاح يصبح احتمال نقل الشخص للفيروس حتى وإن أصيب به منخفضاً بنسبة 92 %»، مضيفاً: «بهذه المعلومة نعلم الآن أنه يمكننا احتواء الوباء بشكل فعّال إذا تم تطعيم عدد كافٍ من الناس». واستشهد شاهين بدراسة أجريت في إسرائيل، أشارت إلى أن لقاح فايزر/‏‏‏‏بيونتيك يمنع انتقال فيروس كورونا.

تطعيم يتوسّع

وجرى إعطاء 20.5 مليون جرعة من اللقاح في بريطانيا حتى الآن، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرغ للأنباء. وبدأ التطعيم في المملكة المتحدة منذ نحو 10 أسابيع.

وأظهرت بيانات جمعتها «بلومبرغ» و«جونز هوبكنز» أنه تم حتى الآن في ألمانيا إعطاء 5.91 ملايين جرعة، بمعدل 173.483 جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، سوف يستغرق الأمر 1.8 عام لتطعيم 75 في المئة من السكان بجرعتين.

وجرى إعطاء 934 ألفاً و595 جرعة في هولندا حتى الآن، بمتوسط معدل 31 ألفاً و963 جرعة لكل يوم. ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 2.2 عام لتطعيم 75% من سكانها.

وجرى إعطاء 4.2 ملايين جرعة في إيطاليا حتى الآن، بمعدل 109 آلاف و35 جرعة لكل يوم. ووفقاً لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق إيطاليا 2.3 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح، بمعدل 371 ألفاً و219 جرعة لكل يوم.

وستبدأ الفلبين حملة التطعيمات هذا الأسبوع، بعد تلقي أول شحنة تضم 600 ألف جرعة من لقاح «سينوفاك بيوتيك» أمس. ودعا الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي أفراد الشعب إلى «تنحية مخاوفهم جانباً» فيما يتعلق باللقاح. وقال «هذه اللقاحات مدعومة بالعلم والخبراء الفلبينيون تشاوروا بشأنها. أشجعكم على الحصول على اللقاح في أقرب وقت ممكن وأن تكونوا مشاركين لمنع زيادة انتشار المرض».

وأطلقت تايلاند أول حملة تطعيم أمس، حيث سيكون الوزراء وأفراد الأطقم الصحية والطبية أول من يتلقون اللقاح. وحصل وزير الصحة ونائب رئيس الوزراء انوتين تشارنفيراكول على أول جرعة تطعيم من لقاح سينوفاك بيوتيك الصيني.

«سبوتنيك V»

صرح الرئيس التشيكي ميلوش زيمان بأن بلاده تتوقع تسلم لقاح فيروس «سبوتنيك V» الروسي. وقال لشبكة «سي إن إن بريما نيوز» السبت إنه توجه مباشرة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالطلب والذي يتوقع أن يتم الموافقة عليه.

وأكد أن موافقة المعهد التشيكي الحكومي للسيطرة على الأدوية ستكون كافية، وأعرب رئيس الوزراء أندري بابيس أخيراً عن الحاجة إلى موافقة رسمية من وكالة الأدوية الأوروبية.