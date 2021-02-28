لهذا السبب تتجه تشيكيا نحو اللقاح الروسي والصيني

المصدر: براغ - أ.ف.ب

أعلن رئيس جمهورية تشيكيا ميلوس زيمان المتضررة بشدة من جراء جائحة «كورونا، اليوم الأحد أن بلاده طلبت لقاح «سبوتنيك-V» الروسي المضاد لـ«كورونا» لتعويض تأخير اللقاحات التي يشتريها الاتحاد الأوروبي، كما تدرس اعتماد اللقاح الصيني سينوفارم.



ويتصدر البلد عضو الاتحاد الأوروبي دول العالم في معدل الإصابات الجديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين، وفقاً لتعداد وكالة «فرانس برس».



ولا تزال عملية التلقيح بالبلاد أبطء من المتوقع مع إعطاء 650 ألف لقاح فقط منذ ديسمبر في البلد، الذي يبلغ عدد سكانه 10,7 ملايين نسمة، وهو أمر يرجعه سياسيون تشيكيون لبطء شراء الاتحاد الأوروبي للقاحات. وأفاد الرئيس التشيكي ميلوس زيمان تلفزيون بريما «بعد التشاور مع رئيس الوزراء أندريه بابيس، أرسلت خطاباً إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لطلب توريد لقاح سبوتنيك V».



وتابع: «المعلومات الواردة من السفارة الروسية تشير إلى أن اللقاح قد يصل خلال الأيام القليلة المقبلة».



وتابع أنه لا يمانع إذا استخدمت بلاده اللقاح الصيني سينوفارم، مشيراً إلى أن «اللقاح لا أيديولوجية له».



وقال رئيس الوزراء أندريه بابيس، الذي زار المجر وصربيا في وقت سابق من الشهر الجاري إنّ «65 بلداً في العالم طلبوا اللقاح الروسي من بينهم ست دول في الاتحاد الأوروبي»، وتابع «صدقوني حين أقول إنّ دول الاتحاد الأوروبي ستطلب سبوتنيك خلال الأشهر القليلة المقبلة».