كوريا الجنوبية تعلن عن طريقة حقن مبتكرة لزيادة عدد جرعات اللقاح

المصدر: وكالات

أصدرت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية السبت دليلًا توجيهيًّا جديدًا لمراكز التطعيم في جميع أنحاء البلاد، حيث طلبت من أعضاء الطاقم الطبي زيادة عدد الجرعات المستخرجة من زجاجة اللقاح إلى الحد الأقصى باستخدام أحدث المحاقن.

وبعد يوم واحد من بدء برنامج التطعيم الوطني في البلاد، قالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن النموذج الخاص من المحاقن المنتجة محليًّا يمهد الطريق لزيادة عدد متلقي اللقاح بمقدار شخص أو شخصين لكل زجاجة لقاح.

وتم تحقيق هذا الإنجاز الكبير عن طريق محاقن "LDS" الخاصة، المصممة لتقليل كمية اللقاح المفقودة عن طريق تقليل المسافة بين الإبرة والمكبس.

وكان يقدر سابقًا أن زجاجة لقاح "أسترازينيكا" تكفي لتطعيم 10 أشخاص، وأن زجاجة لقاح "فايزر" تكفي لتطعيم 6 أشخاص.

وقال مسؤول بالوكالة إن التقدير السابق كان يعتمد على المحاقن العادية، وبالتالي يمكن زيادة عدد المستفيدين عن طريق استخدام محاقن "LDS" الخاصة، حيث يمكن استخراج ما يصل إلى 12 جرعة من زجاجة لقاح "أسترازينيكا"، و7 جرعات من زجاجة لقاح "فايزر".

ومع ذلك فقد أكدت السلطات أن العدد الفعلي للجرعات المستخرجة الزائدة قد يختلف اعتمادًا على مهارات أفراد الطاقم الطبي.

وقد أمنت كوريا الجنوبية لقاحات تكفي لتطعيم 79 مليون شخص، وهو رقم أعلى بكثير من عدد سكان البلاد البالغ 52 مليون نسمة.

ومن بين تلك اللقاحات، بلغ عدد لقاحات "أسترازينيكا" التي ستحصل عليها كوريا الجنوبية 10 ملايين جرعة، بينما بلغ عدد لقاحات "فايزر" 13 مليونًا.

وتسعى كوريا الجنوبية إلى تحقيق مناعة القطيع بحلول نوفمبر المقبل.