تشديد واسع لإجراءات مكافحة «كورونا» في الضفة الغربية

المصدر: (رام الله - د.ب.أ)

فرضت الحكومة الفلسطينية، أمس، تشديداً واسعاً لإجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية على أن تستمر لمدة 12 يوماً.

وشملت الإجراءات التي أعلنها رئيس الوزراء محمد اشتية، تعطيل جميع المدارس الحكومية والخاصة والأهلية لكل الصفوف ما عدا طلاب الثانوية العامة، وإغلاق جميع الجامعات والمعاهد والدوائر التعليمية والتدريبية.

وتضمنت الإجراءات أيضاً منع الحركة نهائياً بما يشمل عدم التنقل بين المحافظات بما فيها القدس، مع منع حركة السيارات وجميع وسائط النقل داخل المحافظات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وإغلاق الأماكن التجارية خلال هذه الساعات باستثناء الصيدليات والأفران.

ومنعت إقامة الأعراس والحفلات وبيوت العزاء، وحصر عمل النوادي الصحية في الأماكن المفتوحة فقط، فيما يكون دوام الوزارات بنسبة لا تتجاوز 50% من الطواقم. كما حددت دوام القطاع الخاص والصناعي بوتيرة 50% بما فيها المطاعم والمقاهي، مهددة بمعاقبة كل من يخالف الإجراءات قانونياً.