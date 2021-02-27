حقيقة حدوث موجة كورونا ثالثة في مصر خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مستشار رئيس الجمهورية المصري للشؤون الصحية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، حقيقة حدوث موجة إصابات ثالثة في مصر بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الأيام المقبلة.

وقال تاج الدين، صباح اليوم، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" عبر شاشة القناة الأولى المصرية، إن مصر تخطَّت ما يُسمى "قمة الموجة الثانية"، موضحاً أنها تمرُّ حالياً بحالة تذبذب في أعداد الإصابات.

وأضاف أن ذروة الموجة انتهت لكن ما زالت توابعها مستمرة، مؤكداً ضرورة اتباع كل الوسائل الوقائية.

وأوضح أنه في حال عدم مراعاة الإجراءات الوقائية قد تحدث زيادة في أعداد الإصابات، مشيراً إلى أن زيادة الأعداد في نهاية مارس وأبريل مبنية على توقع الظواهر الاجتماعية والصحية وبعض ما يحدث في الدول الأخرى.

وشدد على أنه إذا لم يحدث التزام بالقواعد فإن الفيروس موجود وقد ينتشر، محذراً من أن الفيروس معدٍّ وينتقل عن طريق الاختلاط.