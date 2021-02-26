الصحة السعودية توجه رسالة مهمة بشأن الوالدين وكبار السن

المصدر: البيان الإلكتروني

وجه الدكتور محمد العبدالعالي المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة السعودية رسالة مهمة لجميع أفراد المجتمع يحثهم فيها على المحافظة على صحة والديهم وكبار السن.

وقال العبدالعالي في حسابه على تويتر : "أدعو الجميع إلى المحافظة على صحة والديهم وكبار السن، لأنهم من أكثر الأشخاص عرضة لمضاعفات الإصابة بكورونا".

وأضاف قائلاً: لقاحات كورونا خطوة مهمة بإذن الله في حفظ حياتهم، وحمايتهم من مضاعفات الفيروس.

ودعا إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق صحتي لأخذ موعد للقاح.

وانخفضت إصابات فيروس "كورونا" في السعودية اليوم الجمعة، بشكل طفيف حيث تم تسجيل 346 إصابة، منخفضا عن أمس بـ 10 حالات.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية في بيان لها، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 376 ألفا و723، بزيادة 346 إصابة عن المسجلة أمس والتي بلغت 356 حالة.

وتم تسجيل 368 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 367 ألفا و691 حالة، (98% من إجمالي الإصابات المسجلة).

كما أعلنت الوزارة تسجيل 3 حالات وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 6483 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 2549 حالة، منها 477 حالة حرجة.