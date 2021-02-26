مصر.. وفاة المستشار طارق البشري جراء إصابته بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي صباح اليوم الجمعة، المستشار والفقيه الدستوري طارق البشري ، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا ، وشيعت مراسم جنازة الفقيد من مسجد مصطفى محمود ، عقب صلاة الجمعة.

وذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن العزاء يقتصر على مراسم تشييع الجنازة فقط نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا.

يذكر أن المستشار طارق البشرى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقا ، وترأس لجنة التعديلات الدستورية عقب ثورة 25 يناير 2011 ، وله العديد من المؤلفات فى القانون والتاريخ.

ولد طارق عبد الفتاح سليم البشري في 1 نوفمبر 1933 بحي الحلمية في مدينة القاهرة، في أسرة البشري التي ترجع إلى محلة بشر في مركز شبراخيت في محافظة البحيرة في مصر.

وتخرج طارق البشري في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة 1953، عين بعدها في مجلس الدولة واستمر في العمل به حتى تقاعده سنة 1998 من منصب نائب أول لمجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع.