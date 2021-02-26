الفلبين تعرض على أوروبا مقايضة ممرضاتها بلقاحات كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

قالت وسائل إعلام بريطانية أن الفلبين ستسمح لآلاف الممرضات ومقدمي الرعاية الآخرين بالعمل في المملكة المتحدة وألمانيا، إذا أرسلت إليها الدول الأوروبية جرعات من اللقاح الذي تحتاجه بشدة".

وصرحت أليس فيسبيراس، مديرة مكتب الشؤون الدولية في وزارة العمل البريطانية، أن مانيلا مستعدة لرفع الحد الأقصى من عدد الممرضات المسموح لهن بالسفر إلى الخارج والعمل، والذي تم تحديده حتى الآن عند 5 آلاف شخص سنوياً.

وذكرت صحيفة "إندبندنت" البريطانية أول امس الأربعاء أن اقتراح الفلبين لعرض كهذا يدل على أن الوضع الصحي في الأرخبيل هو من الأخطر في آسيا. ومع ذلك، لم تبدأ مانيلا بعد حملة التطعيم التي من المفترض أن تقوم بتطعيم 70 مليون بالغ، ومن هنا جاء الاقتراح المقدم إلى البلدين الأوروبيين.

ولكن، بحسب إندبندنت، رفضت لندن عرض الفلبين، واعتبر المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة البريطانية أن لندن ممتنة "للغاية وتشكر 30 ألف فلبيني يعملون في أقسام الصحة لدينا. لكن ليس لدينا أي خطط لقبول هذا المقترح المرتبط بتوظيف لاحق للممرضات".

ولا تزال الفلبين تنتظر الرد الألماني، وفق مونت كارلو.