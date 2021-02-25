مغربي تلقي جرعتي اللقاح في الوقت نفسه

المصدر: الرباط – وكالات

أعلنت السلطات المحلية بإقليم شيشاوة المغربي، عن فتح بحث حول مقطع فيديو يتضمن تصريحات لشخص بشأن تلقيه جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الوقت نفسه.

وقال موقع «العمق المغربي» إن بلاغاً وصل عمالة الإقليم، يفيد بأنه على إثر تداول مقطع فيديو على بعض المواقع الإلكترونية ووسائط التواصل الاجتماعي يتضمن تصريحات لشخص يكشف من خلالها عن تلقيه لجرعتين من اللقاح المضاد لكورونا في الحين نفسه، بأحد مراكز التلقيح المتواجدة بإقليم شيشاوة، وقد تم فتح بحث للتأكد من حقيقة الأمر والكشف عن الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة، وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.