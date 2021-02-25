طفل يحمل فيروس كورونا أكثر بـ51 ألف مرة من أقرانه

المصدر: البيان الإلكتروني

سبب طفل صدمة لأطباء مستشفى أمريكي بسبب حمله الفيروسي الذي يزيد بـ بـ51 ألف مرة من أقرانه.

وفوجئ الأطباء في مستشفى الأطفال الوطني في واشنطن بحالة طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد، مختلفة عن جميع المصابين الأطفال.

وقالت قناة الحرة نقلاً صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن من بين 2000 طفل مصاب بالفيروس كان هناك طفل حديث الولادة يعاني من أعراض شديدة للفيروس.

وعادة لا يعاني الأطفال من الأعراض الحادة للفيروس، ومنهم من لا تظهر عليه حتى أخف الأعراض وفقا لما أظهرت البيانات والدراسات من مختلف أنحاء العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المفاجأة كانت عندما قام الأطباء بقياس الحمل الفيروس للطفل، ووجدوا أنه أكثر بـ 51 ألف مرة من مستوى الحمل الفيروسي لدى الأطفال المصابين الآخرين.

ووجد الأطباء، بعد ترتيب التسلسل الجيني للفيروس، أن الطفل مصاب بسلالة جديدة من كورونا لم يروها من قبل.

ونقل تقرير الصحيفة عن رئيسة الأمراض المعدية في المستشفى، روبرتا ديبياسي، قولها إنه لا يمكن استنتاج أي شيء من حالة واحدة لكن يجب التحذير من خطورة سلالة جديدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأطباء لا يعرفون إن كانت حالة الطفل الذي شفي في سبتمبر الماضي، علامة على أشياء قادمة أو تحورات مثيرة للقلق للفيروس.

ونقل التقرير عن جيريمي لوبان، عالم الفيروسات في كلية الطب بجامعة ماساتشوستس، قوله إن الحمل الفيروسي في أنف الرضيع "في حد ذاته، صادم وجدير بالملاحظة"، لكن مع ذلك يصعب التكهن.