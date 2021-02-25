ربع مليار تلقوا لقاح «كورونا» حول العالم

المصدر: دبي - البيان -عواصم - وكالات

تلقى ربع مليار شخص حول العالم جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويتوالى وصول الجرعات لدول عديدة من مصادر مختلفة.

وتجاوزت التطعيمات، الإصابات بالفيروس عالمياً، حيث أخذ أكثر من 236 مليون شخص بالعالم جرعة من اللقاح، في حين أن 112 مليوناً أصيبوا بالفيروس، وفقاً لشبكة «CNBC».

وكانت 107 دول ومناطق في العالم، أعطت لسكانها أكثر من 200 مليون جرعة من اللقاحات، فيما تعهدت مجموعة السبع، بتعزيز تقاسم اللقاحات مع الدول الفقيرة. وتمت 45% من عمليات التطعيم في دول مجموعة السبع الأغنى، والتي تعهدت مشاركة الجرعات بشكل أكثر إنصافاً مع الدول الأكثر فقراً.

وأصبحت المجر، أمس، أول دولة في الاتحاد الأوروبي تبدأ توزيع لقاح «سينوفارم» الصيني. ووفقاً لكبيرة المسؤولين الطبيين سيسيليا مولر فإنه سيتم خلال الأيام السبعة المقبلة تطعيم 275 ألف شخص باللقاح. وقالت: «إننا نأخذ خطوة مهمة لحماية السكان». وتستخدم المجر حالياً لقاحات بيونتيك/‏فايزر وموديرنا وأسترازينيكا و«سبوتنيك-V». وبدأ الممارسون العامون اليوم في استخدام «سينوفارم».

وطلبت المجر مليوني جرعة من «سبوتنيك-V» من روسيا و5 ملايين جرعة من «سينوفارم» من الصين.

هونغ كونغ

وأعلنت حكومة هونغ كونغ في بيان إن لقاح فايزر/‏بيونتك لن يصل إلى المدينة اليوم حسب الموعد الذي كان محدداً. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن شركة فوسون فارما، الشريكة الصينية لبيونتيك، القول إن اللقاحات تعثر شحنها من ألمانيا أمس، لأن إجراءات التصدير الخاصة بها لم تكتمل بعد.

وقالت الحكومة إن التأخير لا يتعلق بقيود الاتحاد الأوروبي على تصدير لقاحات كورونا. وسوف يتم نقل الدفعة الأولى من إجمالي مليون جرعة إلى هونغ كونغ على رحلتين «في أقرب وقت ممكن»، وفقاً للشركة. وتسلمت فيتنام الدفعة الأولى من اللقاح.

وفي وقت مبكر من أمس، وصلت 117 ألفاً و600 جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى مطار تان سون نهات في مدينة هو تشي مينه، وفقاً لتقارير وسائل الإعلام المحلية. وقالت وزارة الصحة الفيتنامية إن البلاد سوف تتلقى 204 آلاف جرعة من اللقاح بحلول نهاية فبراير. وسوف تبدأ فيتنام في استخدام اللقاحات في مارس، مع البدء بتطعيم العاملين في قطاع الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للخطر.

«كوفاكس»

وأصبحت غانا أول دولة تتلقى لقاحات مضادة لكورونا من آلية «كوفاكس» الإنسانية لتوزيع اللقاحات. ويمثل وصول اللقاحات البداية لحملة ضخمة للتلقيح تشمل 20 دولة أفريقية.

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غانا فرانسيس كاسولو، وممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في غانا آن-كلير دوفاي، في بيان مشترك، إن هذه مناسبة بالغة الأهمية، كون وصول اللقاحات المضادة لكورونا إلى غانا أمراً حيوياً لوضع حد للجائحة. ودشنت ماليزيا حملة تطعيم، في خطوة تأمل السلطات أن توقف الزيادة في حالات الإصابة.

تدشين

استقبلت تايلاند أمس أول شحنة لقاح قادمة من الصين. وذكرت صحيفة بانكوك بوست أن رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا ومسؤولين آخرين كانوا في استقبال الشحنة، التي تتألف من 200 ألف جرعة، في مطار سوفارنابومي.

وبدأ طرح الدفعة الأولى من لقاحات «أسترازينيكا» (1.5 مليون جرعة) التي صنعتها شركة كورية جنوبية لإنتاج اللقاحات، وتنقل اليوم إلى مراكز صحية ومستشفيات خاصة برعاية المسنين ودور رعاية المسنين ومنشآت إعادة تأهيل في مختلف أنحاء البلاد، لتطعيم الموظفين والمرضى تحت سن 65 عاماً في المنشآت.