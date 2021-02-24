مصر تجيز لقاحي سبوتنيك في وأسترازينيكا المنتج في كوريا الجنوبية

المصدر: أ ف ب

أجازت مصر، اليوم، استخدام لقاح سبوتينك في الروسي ولقاح شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد البريطانية المنتج في كوريا الجنوبية ضد وباء كوفيد-19.

وقالت هيئة الدواء المصرية (المسؤولة عن إجازة الأدوية)، في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنها "منحت الترخيص الطارئ لاستخدام لقاحي سبوتينك-في واسترازينيكا المستورد من كوريا الجنوبية".

وأشارت الهيئة إلى أنها سبق أن منحت تصريحاً لاستخدام لقاحي سينوفارم الصيني وأسترازينيكا المنتج في الهند.

وبدأت مصر في 24 يناير الماضي حملة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 التي تشمل حتى الآن الأطقم الطبية.

ومن المقرر أن تمتد حملة التلقيح تباعاً، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، إلى كبار السن ومن يعانون أمراضاً مزمنة وصولاً إلى المواطنين العاديين.

ويُستخدم حتى الآن في حملة التطعيم لقاح سينوفارم الصيني الذي تسلَّمت منه مصر 400 ألف جرعة.

وتسلَّمت مصر في نهاية يناير أولى شحنات لقاح أسترازينيكا، وتضمنت 50 ألف جرعة.

وتعاقدت مصر على 20 مليون جرعة من لقاح سينوفارم، حسب وزارة الصحة التي ذكرت أيضاً، في وقت سابق، أنها ستتسلم 40 مليون جرعة غالبيتها من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد عبر تحالف "غافي" للقاحات والتحصين.

وسجلت مصر نحو 179 ألف إصابة بفيروس كورونا، بينها أكثر من 10400 وفاة، ويبلغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة.