الأردن يعلن حظر تجوال شاملا الجمعة

المصدر: وكالات

أعلنت الحكومة الأردنية ، اليوم "الأربعاء"، حظر تجوال شاملاً في المملكة يوم الجمعة 29 مايو.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، إن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلب التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي قد تتسبب بنقل العدوى؛ وهذا ما يدفع إلى فرض حظر التجوال الشامل خلال نهاية الأسبوع.

وأعلن أنه تقرر فرض حظر التجوال الشامل يوم الجمعة المقبل، وفقا للآليّة التي تم تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، ولمدة 24 ساعة، بدءا من منتصف ليلة الخميس الجمعة، وحتى منتصف ليلة الجمعة السبت.

من جهته، أفاد وزير الصحة سعد جابر بأن الاردن سجلت حالتي إصابة بفيروس كورونا، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 720 حالة.

وأضاف جابر أنه تم تسجيل 7 حالات شفاء جديدة من "كوفيد 19"، مشيرا إلى إجراء 3 آلاف فحص مخبري اليوم في جميع المناطق.