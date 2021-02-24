أخيراً.. لقاح كورونا فعال وبجرعة واحدة

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير «أف دي إيه»، أن لقاح جونسون أند جونسون الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" فعال ضد الفيروس وهو من جرعة واحدة.

وذكرت "جونسون آند جونسون" أنها "اعتمادا على التجارب السريرية في الولايات المتحدة و7 دول أخرى، فإن اللقاح فعال بنسبة 66 بالمئة في الحماية من الإصابات الخطيرة والمتوسطة من مرض (كوفيد 19)، ونحو 85 بالمئة من الأعراض الأشد خطورة".

وكان هناك اختلاف في النتائج تبعا للموقع الجغرافي، فاللقاح عمل بصورة جيدة بنسبة 72 بالمئة في الحالات المعتدلة والخطيرة بالولايات المتحدة، مقارنة بنسبة 57 بالمئة في جنوب إفريقيا.

ويعطى اللقاح على جرعة واحدة، بخلاف معظم اللقاحات المعروفة، ويقدم حماية من الفيروس بنسبة تصل إلى 66 بالمئة فقط، لكنه قد يكون مفيدا بالنسبة للعالم الذي يعاني شحا في كميات اللقاحات.