هل لكورونا علاقة بتساقط الشعر؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة حديثة عن بعض الآثار السلبية لفيروس كورونا، حيث أوضح أن الفيروس يتسبب في تساقط الشعر بشدة للجنسين، لكنه أكثر شيوعا في السيدات.

وأظهرت الدراسة أن خُمس مرضى فيروس كورونا بنسبة 22 % منهم يفقدون شعرهم في غضون 6 أشهر من الإصابة، بحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور".

وخلال تحليل أجراه الباحثون عن أعراض فيروس كورونا طويلة المدى، تبين أن 359 مريضا من مجموع 1655 شخصاً مصاباً بكورونا، يعانون من تساقط الشعر.

وكانت الدراسة قد أجريت على مرضى كورورنا الذين خرجوا من مستشفى جين يين تان في منطقة الصفر بمدينة ووهان الصينية بعد تعافيهم بمدة من خلال استبيانات الباحثين.

وأشار الباحثون في الدراسة إلى أن الآثار طويلة المدى للفيروس لا تزال غير واضحة إلى حد كبير، لكن أبرزها حتى الآن التعب وضيق التنفس والدوخة وآلام المفاصل.