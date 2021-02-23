تايلاند تدرس إلغاء الحجر الصحي للسائحين الحاصلين على لقاح كورونا

المصدر: د ب ا

تدرس تايلاند إمكانية إلغاء شرط الحجر الصحي لمدة أسبوعين للسائحين القادمين للبلاد، على أن يقدموا وثيقة تفيد بتلقيهم تطعيم فيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه البلاد لإنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس الوزراء برايوت تشان اوشا القول اليوم الثلاثاء إن حكومته تدرس السماح للزائرين، الذين بحوزتهم شهادة تفيد بتطعيمهم ضد فيروس كورونا، عدم الخضوع للحجر الصحي، مضيفا أن السلطات سوف تعمل على التوصل لخطة لتعقبهم خلال بقائهم في البلاد.

وتمثل خطة تخفيف القواعد بالنسبة للسائحين تغيرا في موقف تايلاند، بعد ثلاثة أشهر من إصرارهم على أن يخضع جميع السائحين للحجر الصحي في ظل غياب دليل كاف على أن التطعيم يمنع انتقال العدوى.

ومن شأن تطبيق هذه الخطة تعزيز قطاع السياحة، الذي كان يساهم بنسبة الخمس في الاقتصاد قبل جائحة كورونا.