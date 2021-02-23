بايدن: حصيلة وفيات كورونا في أمريكا "مفجعة"

المصدر: أ ف ب

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن مساء أمس الاثنين تخطّي حصيلة الوفيات الناجمة عن كوفيد-19 في الولايات المتّحدة عتبة النصف مليون وفاة، بالنبأ "المفجع"، مطالباً مواطنيه بتوحيد صفوفهم للتصدّي للجائحة.

وفي خطاب إلى الأمّة، قال بايدن بتأثّر واضح "أعرف كيف هو الأمر"، في إشارة إلى تاريخه الطويل من المآسي العائلية.

وأضاف "أطلب من جميع الأمريكيين أن يتذكّروا، تذكّروا أولئك الذين فقدناهم".

وتابع "أطلب منكم أيضاً أن نتحرّك، أن نظلّ يقظين، أن نلتزم التباعد الاجتماعي، أن نضع الكمامة، وأن نتلقّح".

وشدّد الرئيس الأمريكي على أنّ الولايات المتّحدة "كأمّة، لا يمكننا، ولا ينبغي علينا، أن ندع هذا الأمر يستمرّ".

وأضاف "يجب أن نضع حدّاً للسياسة وللمعلومات المضلّلة التي قسّمت العائلات والمجتمعات (...) علينا أن نحارب هذا الأمر سوياً، كشعب واحد، كالولايات المتّحدة الأمريكية".

وبعدها خرج بايدن ترافقه زوجته جيل ونائبة الرئيس كامالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف إلى الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث وقفوا دقيقة صمت حداداً على الأرواح التي أزهقها الفيروس والتي تمثّلت بـ500 شمعة أضيئت خلفهم.

وعزفت فرقة موسيقية من مشاة البحرية أنشودة "أميزينغ غرايس".

وكانت الأعلام نكّست خلال النهار فوق البيت الأبيض والمباني الفدرالية في سائر أنحاء البلاد وفوق السفارات الأمريكية في جميع أنحاء العالم.