هل يقي التدخين من الإصابة بفيروس كورونا؟

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف الدكتور هاني الناظر، الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث في مصر، حقيقة فوائد تدخين السجائر ومقاومتها لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وقال الناظر، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة والناس"، إن الدخان يؤثر في الجهاز التنفسي ومن ثم يكون الفيروس قادراً بكل سهولة على اختراق الجهاز التنفسي، مؤكداً أن الدخان لا يقتل الفيروس إطلاقاً.

وأضاف أن هناك دراسات علمية تؤكد جميعها خطورة السجائر، مشيراً إلى أنه غير معقول أن تحمي السجائر من فيروس كورونا، لكنها تعمل على انتشار الوباء، ولذا فالمدخن أكثر عرضة للفيروس.

وأكد أن الحديث عن فوائد السجائر ومقاومتها لفيروس كورونا حديث غير علمي، موضحاً أن التدخين يُسبب العديد من الأمراض، وخطير على الرئة والقلب والأوعية الدموية.

ولفت إلى أن الشيشة المحمولة أخطر على صحة الإنسان من السجائر، وتساعد أيضاً على انتشار كورونا.