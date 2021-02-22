لقاح كورونا للمشردين في روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

ذكرت جريدة «موسكو تايمز»، أن روسيا بدأت في إعطاء لقاح فيروس كورونا للمشردين بلا مأوى، حيث تلقى 40 شخصاً بلا مأوى في سانت بطرسبرغ لقاحات الأحد، في إطار مبادرة خيرية حظيت بدعم المسؤولين المحليين. وقالت تيسيا سوفوروفا من منظمة Nochlezhka غير الحكومية التي تقدم المساعدة للمشردين في ثاني أكبر مدينة في روسيا: «هناك الكثير من الأشخاص المعرضين للخطر، من المهم أن يتم تطعيمهم»، وهناك 40 شخصاً يتلقون اللقاح تسكّنهم حالياً المؤسسة الخيرية، وفقاً لموقع «الصدارة نيوز».



ووفقاً للأرقام الرسمية، يوجد 15 ألف شخص بلا مأوى في سانت بطرسبرغ من إجمالي عدد السكان البالغ 5 ملايين. وتعتقد منظمة Nochlezhka أن الرقم الحقيقي ضعف ذلك. وقالت جالينا إيفانوفنا (57 عاماً) بعد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح «كان بعض الناس يقولون أشياء مثيرة للجدل بشأن اللقاح، لكنني أعتقد أن هناك مزايا أكثر من السلبيات»، وأضافت: «أنا سعيدة للغاية للقيام بذلك».



وقالت ألكسندر سوفوروف (60 عاماً) إن اللقاح شيء جيد «لأن الوضع معقد بسبب فيروس كورونا». وأطلقت منظمة غير حكومية بالفعل مبادرة مماثلة للمشردين في موسكو بمساعدة السلطات في العاصمة الروسية.