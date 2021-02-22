سوريا ستحصل على «سبوتنيك - V» مجاناً من روسيا

المصدر: موسكو - وكالات

أعلنت السفارة السورية في موسكو اليوم الإثنين أن سوريا أجازت استخدام لقاح سبوتنيك-V الروسي ضد كورونا على أراضيها.



ونقلت وكالة أنباء ايتار-تاس الروسية عن بيان للسفارة أن «الجمهورية العربية السورية أنجزت كل التدابير للتسجيل للحصول على لقاح سبوتنيك-في وأجازت استخدامه على أراضيها».



وانضمت سوريا إلى مبادرة كوفاكس لمنظمة الصحة العالمية لمساعدة الدول الأكثر فقراً. وهدف منظمة الصحة ويونيسف وبرنامج غافي للقاحات تأمين جرعات لقاح لما لا يقل عن 20% من الشعب السوري في 2021.



وفي السياق ذاته، أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد أن روسيا ستزود سوريا لقاح «سبوتنيك-V» مجاناً.



وبات اللقاح الروسي مجازاً في 30 بلداً. وكان اللقاح الأول الذي يُجرى إنتاجه في العالم للوقاية من «كورونا». كما أشادت به مجلة «لانسيت» الطبية.



يذكر أن روسيا سجلت لقاحين آخرين، آخرهما لقاح «كوفيفاك»، السبت الماضي، وفي أكتوبر الماضي تم تسجيل لقاح «إيبيفاكورونا».