مصر تستقبل شحنة جديدة من «سينوفارم» خلال ساعات

المصدر: القاهرة، دبي- البيان، وكالات

تتسلم مصر خلال الساعات القليلة القادمة اليوم، شحنة جديدة من لقاح سينوفارم الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، هدية من الصين، كما أنها بصدد استلام 8.6 ملايين جرعة من لقاحات «استرازينيكا» من ضمن 40 مليون جرعة من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف (غافي)، وفق موقع «مصر تايمز».



وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد أشارت إلى تعاقد مصر على 100 مليون جرعة من اللقاحات، موضحة أن مصر بصدد استلام 8.6 ملايين جرعة من لقاحات «استرازينيكا» من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال «غافي»، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي، لافتة إلى أن مصر أول دولة في أفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ بتطعيم الأطقم الطبية. وأشارت إلى أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها يتم منحها موافقة استخدام طواريء من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.



وذكرت وزيرة الصحة والسكان، أنه سيتم فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني للمواطنين الأسبوع المقبل لبدء تلقي الفئات المستحقة للقاحات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومرضى الأورام، مشيرة إلى أنه تم توفير أماكن مخصصة لتلقي اللقاحات في الـ 27 محافظة على مستوى الجمهورية.



وأشارت إلى إن بعض المواطنين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا وفى انتظار حصولهم على الجرعة الثانية، مشددة على أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية على من تلقوا اللقاح.



وقالت وزيرة الصحة المصرية إنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى للمجمع الكبير الأقصر الدولي، والتي ضمنت المرحلة الأولى 5 خدمات أساسية بوحداتهم، وجار الانتهاء منه خلال شهور معدودة، لافتة إلى أن مستشفى الأقصر العام والبياضية سيتم الانتهاء من أعمال التطوير بهما خلال شهر.



وأكدت خلال حوارها على قناة «اكسترا نيوز»، أن منظومة التأمين الصحي الشامل ليست مباني فقط، وإنما تضمن أيضاً أطقماً طبية وتدريبهم وميكنة وجودة الخدمة المقدمة، منوهة أنها تابعت عملية تردد المواطنين بشكل منتظم وحصولهم على الخدمة.



ولفتت إلى أن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل كانت تضم 6 محافظات، وبدأت بمحافظة بورسعيد، وتم إطلاق تشغيلها في 3 محافظات أخرى.