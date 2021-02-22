سوريا تسجل لقاح "سبوتنيك" الروسي لتطعيم السكان

المصدر: البيان الإلكتروني

سجلت سوريا لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، اليوم الاثنين، لاعتماده في تطعيم السكان.

وأعلنت سوريا يوم أمس الأحد تسجيل حالتي وفاة و36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وفي ظل تشكيك بالأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة السورية بخصوص عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم كفاية الاختبارات، حذرت منظمة "Save The Children"، في تقرير لها، من أنّ جائحة فيروس كورونا لا تزال خارج السيطرة في سوريا، التي تعاني من نقص حاد في أسرة المستشفيات، المياه، والأكسجين، لاسيما شمالي غرب البلاد، حيث تضاعفت معدلات الإصابة بمعدل أربع مرات في شهرين.

وبحسب تقرير نشره مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية، في واشنطن، فإن وزارة الصحة السورية تتوقع وصول جرعات مجانية من اللقاحات ضمن مبادرة كوفاكس، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية، في شهر أبريل المقبل، لكنها لن تغطي سوى 3% فقط من السكان.