الصحة السعودية توضح الفرق بين مراكز «تأكد» وعيادات «تطمن»

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد مساعد وزير الصحة السعودي والمتحدث باسم الوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، أن الفرق بين مراكز «تأكد» وعيادات «تطمن»، أن عيادات «تطمن» هي لمن يعانون من أعراض، ومراكز «تأكد» لمن لديهم مخالطة أو يرغبون بالتأكد من عدم إصابتهم بالفايروس. وفقاً لصحيفة «عكاظ».

وأوضح العبدالعالي، أن مراكز «تأكد» تم إيجادها لمن كانت لديه مخالطة لشخص مصاب، أو لمن يرغب بالتأكد من وضعه الصحي برغبته، فعندئذ يتم الذهاب إلى هذه المراكز وحجز الموعد وإجراء المسحة الطبية وانتظار النتيجة للاطمئنان.

أما عيادات «تطمن» فهي لمن يعانون من أعراض، سواء ارتفاع درجة الحرارة أو ضيق التنفس أو الكحة أو غيرها من الأعراض المصاحبة لأمراض الأجهزة التنفسية، ففي هذه الحالة يجب على الشخص التوجه إلى عيادات «تطمن» لإجراء الكشف والتقييم الطبي والمعالجة وأخذ الفحوصات الطبية.