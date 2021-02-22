السعودية تتوسّع في التطعيم وتنشئ مراكز جديدة

المصدر: الرياض، القاهرة- البيان، وكالات

أكدت المملكة العربية السعودية، توفر اللقاحات المضادة لفيروس «كورونا» في جميع مناطق المملكة، فيما تبدأ مصر في تطعيم المواطنين الأسبوع المقبل.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، د. محمد العبد العالي، أن اللقاحات متوفرة في مناطق المملكة كافة، وباستيعابية أكبر، ويتزايد إقبال المواطنين والمقيمين في المملكة على أخذ اللقاح، فيما تستمر المملكة في التوسع في إنشاء مراكز التطعيم.

وأشار العبد العالي إلى أن أخذ اللقاح والاستمرار في تطبيق الإجراءات، أمران غايةً في الأهمية لتخطي جائحة «كورونا»، كون المناعة الفردية تأخذ وقتاً حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية.

وأوضح العبد العالي، خلال مؤتمر صحافي عقده أمس، أن منحنى الإصابات، يمر بمرحلة حساسة، ويجب متابعتها بمزيد من الحذر واليقظة. وأشار إلى أن عدد الذين تلقوا اللقاح وصل إلى 541411 شخصاً.

واستقبل المركز الرئيس للقاحات بمنطقة حائل، عدداً من المواطنين والمقيمين. وبدأ المركز باستقبال الحالات وتقديم الخدمة لهم. ودشن الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، أمس، مركز اللقاحات بالمنطقة. وتلقى أمير المنطقة الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»، إعلاناً عن بدء حملة التطعيم في منطقة نجران.

التطعيم بمصر

في مصر، أعلنت وزيرة الصحة والسكان، د. هالة زايد، فتح باب التسجيل لتلقى اللقاح، اعتباراً من الأسبوع المقبل. وأوضحت أنه سوف يتم إنشاء مراكز لتلقي اللقاحات في كل محافظة، مشددة على أن الوزارة سوف تتابع حالة كل مواطن يحصل على اللقاح.

وقالت إن اللجنة العلمية لمكافحة الفيروس، تتابع الحالة الصحية للذين تلقوا الجرعة الأولى من التطعيمات، استعداداً لمنحهم الجرعة الثانية. وأضافت أن اللجنة لم ترصد أي أعراض جانبية على الذين تلقوا اللقاح.

ونقل موقع «اليوم السابع»، عن د. حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة «كورونا»، أن مصر ستتلقى ملايين الجرعات من اللقاح بصورة متتالية. وقال إن المؤتمر الصحافي الذي عقدته وزيرة الصحة، يعطي رسالة طمأنة للمصريين، مضيفاً أن الوزيرة أعلنت التعاقد على 100 مليون جرعة، مؤكداً أن جميع اللقاحات التي ستدخل إلى مصر، ستكون آمنة.

إلغاء مواعيد

قامت السلطات الصحية في الكويت، بإلغاء مواعيد الجرعة الثانية من لقاح كورونا لبعض الملقحين بالجرعة الأولى. وذكرت مصادر صحية، أنه تم إلغاء مواعيد الجرعة الثانية للأشخاص الذين أصيبوا بالفيروس بعد الجرعة الأولى، على أن يتلقوا الجرعة الثانية بعد 3 شهور، وفقاً لموقع «السعودية اليوم». وأشارت إلى أن وزارة الصحة برمجت نظامها الآلي لإرسال رسائل لمتلقي الجرعة الأولى، المصابين، بعد 3 شهور لتلقي الجرعة الثانية.