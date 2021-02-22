أصحاب النظارات الطبية أقل عرضة لـ«كوفيد19»

المصدر: (إعداد: اليازية البدواوي)

إذا كنت من ذوي النظارات الطبية، هنالك أنباء جيدة تخصك، حيث أفاد باحثون من الهند أخيراً، بأن الأشخاص من تلك الفئة أقل عرضة للإصابة بالفيروس التاجي المستجد بنحو مرتين إلى 3 مرات.

وذكرت صحيفة «صنداي تلغراف» أن الدراسة الجديدة أمعنت في نحو 304 أشخاص ظهرت عليهم الأعراض مع فحص أعينهم أيضاً، ليجدوا أن فئة مرتدي النظارات كانوا يلمسون وجههم بشكل أقل، فيما تم تفسيره بأنهم أقل خطراً للإصابة بـ Covid-19 بنحو مرتين أو 3، ذلك أنهم لا يفركون أعينهم بذات الأريحية مقارنة بالأشخاص الذين لا يعيقهم عدم ارتداء النظارة من ذلك.

ولفت الباحثون إلى أن نسبة المشاركين الذين تم رصدهم، وقدروا بنحو 19%، كانوا يرتدون نظارات في معظم الأوقات أو لمدة 8 ساعات في اليوم، ليتبين أنهم أقل عرضة للإصابة.

وتشير الدراسات إلى أن لدى الفرد عادة لمس وجهه بمعدل 23 مرة في الساعة وعينيه بمتوسط 3 مرات في الساعة، لذلك «قد يؤدي استخدام النظارات على المدى الطويل لمنع تكرار اللمس وفرك العينين».