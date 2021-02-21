بريطانيا تعتزم تطعيم جميع البالغين بالجرعة الأولى من لقاح كورونا بحلول يوليو

المصدر: د ب ا

تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأن يتلقى جميع البالغين في البلاد اللقاح ضد فيروس كورونا بحلول نهاية شهر يوليو.

وقال جونسون في بيان صدر يوم أمس السبت "نهدف الآن إلى إعطاء جرعة لكل شخص بالغ بحلول نهاية يوليو، لمساعدتنا على حماية الفئات الأكثر ضعفا في وقت أقرب، واتخاذ مزيد من الخطوات لتخفيف بعض القيود المفروضة".

وتلقى أكثر من 17 مليون شخص في بريطانيا حتى الآن الجرعة الأولى من اللقاح- ما يقرب من واحد من كل ثلاثة بالغين.

وبموجب خطة الحكومة لتسريع بدء التطبيق، ستمنح أولوية تقديم اللقاح للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما وكذلك الذين يعانون من ظروف صحية بحلول 15 أبريل.

وقال جونسون إن خطة اللقاح المعجلة ستسمح بتخفيف بعض قيود كوفيد-19 الصارمة في البلاد، لكن "طريق الخروج من الإغلاق سيكون حذرًا وعلى مراحل".

وبسبب الطلبات المبكرة والمكثفة، تعاني بريطانيا بشكل أقل من دول الاتحاد الأوروبي من مآزق تسليم اللقاح.

وأكد جونسون أن البلاد ستتبرع بفائض اللقاحات للدول الفقيرة - ولكن ما إن تنتهي من تطعيم البريطانيين.

وحث رئيس منظمة التجارة العالمية بريطانيا على البدء فورًا في إعطاء اللقاحات للدول الأكثر فقرا، بدلاً من انتظار ان يكون لديها فائض، قائلاً "من مصلحة الدول الغنية وكذلك الدول الفقيرة امتلاك إمكانية الوصول العادل إلى اللقاحات".

ويخطط جونسون الاعلان يوم غد الاثنين عن خارطة الطريق الخاصة به لأول تخفيف للإغلاق في البلاد.

ومن المتوقع أن يشمل ذلك السماح ببعض التجمعات الخاصة في الأماكن المفتوحة والزيارات الفردية لدور رعاية المسنين.